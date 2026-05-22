IPL 2026: ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ, CSK ನಾಯಕ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (IPL) 2026ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದೆ. ಸೋಲಿನ ನಡುವೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ IPL ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್ಗಾಗಿ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ₹24 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಂಡದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ₹24 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಸಹ ಆಗಾರರಿಗೆ ತಲಾ ₹6 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 66ನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರ ತಂಡವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.