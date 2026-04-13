IPL 2026: ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌, ಹತಾಶ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು

ಚೆನ್ನೈ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ತವರಿನಂಗಳ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಹತಾಶ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ ವಾರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ತಂಡ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗುರ್ಜಪನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಖೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ದಾಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಋತುರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಶೋಧದಲ್ಲಿದೆ. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಡಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪಡೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟವಾಡಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸಹ ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಗ್ಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂಶ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30.