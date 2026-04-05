ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕೆ: ಆದರೆ, CSK vs RCB ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 5) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಕಳೆದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 2022 – ಮುಂಬೈ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 2022–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 13 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. 2023– ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ 226 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 8 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. 2024 ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 173 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. 2024–ಬೆಂಗಳೂರು: 2024ರ ಎರಡನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 2025–ಚೆನ್ನೈ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ 50 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. 2025– ಬೆಂಗಳೂರು: 2025ರ ಎರಡನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ 213 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ 211 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 7 ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.