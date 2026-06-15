ತಾಯಿಯಾದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ

<p>ತಾಯ್ತನ ಎಂಬುದು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ. ಇದು ತ್ಯಾಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತಾಯ್ತನದ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಮೂರೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್.</p><p>ಹೌದು, ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ (ಮೇ 20 ರಂದು) ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಅಜೇಯ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶತಕವನ್ನು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಜಾರ್ಜಿ ಹಾಡ್ಜ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2024ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ಜಾರ್ಜಿ ಹಾಡ್ಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಟಿವಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೋಗುವಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು, ಕೇವಲ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>