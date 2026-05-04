ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಒಲವು

<p><em>ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು, ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ತಾವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇದಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂತೆ ಪಾಲಕರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಲರವವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಈಗ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಇದೀಗ ತುಮಕೂರು ವಲಯ (ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಬಾಲಕಿ ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ವಲಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಂತರ ವಲಯ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಲಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು (ಒಟ್ಟು 10ರಿಂದ 12 ಜನ) ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 15 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಲಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂದು ಈ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಎದುರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-43-1410781398</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>