ಮೂರೇ ಮೂರು ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರೂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ವೈನ್ ಸೇವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪೊಲೀಸರು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲಯಿಸಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಮೇ 7ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.