ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಆಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಒತ್ತಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವೂ ತನಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಒಟ್ಟು 17 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತಂಡವು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಜೋಡಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಆಟ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆರನೇ ಪಿಚ್ (ಸಪಾಟಾಗಿರುವ ಅಂಕಣ) ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಳಗವು ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಎಡವಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (10 ಪಂದ್ಯ; 7 ವಿಕೆಟ್) ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದು. ಅವರು 180ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 445 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕಾ (228 ರನ್), ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೀಸಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಷ್ಟೇ.</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-37-1169379730</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>