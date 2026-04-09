IPL 2026: ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ 2 ಅಂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 14ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 1 ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 211 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಪತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಿಜ್ವಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂಬಂತಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 92 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 13 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಗುಜರಾತ್ ಪರ 20ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ್ ಔಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕುಲದೀಪ ಯಾದವ್ 1 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 1 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು 20ನೇ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.