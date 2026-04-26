ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಧೋನಿ: ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 9:22 IST
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಧೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ
ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆದ್ಯತೆ
ತಮ್ಮ ಮರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಈವರೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿಯೇ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಧಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಧೋನಿಗೆ
ತಂಡದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಾವು ಆಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಧೋನಿ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
