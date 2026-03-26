ಧೋನಿ, ರೋಕೊ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಆಟಗಾರನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ IPLನ ಎಲ್ಲಾ 18 ಸೀಸನ್‌

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 18 ಆವೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 19ನೇ ಆವೃತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿಯವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೂ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೆನೈ ತಂಡವು 5 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಿಟಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಎಂಐ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 5 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ವಿರಾಟ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ತಂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜಯಂಟ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.