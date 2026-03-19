ಯುಗಾದಿ ದಿನವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಪತಿ

ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಹೆಸರಿನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, 'ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾನ್, ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ರಾಹಾ ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಿಕಲ್ ಅವರು 2015ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಯು 2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.