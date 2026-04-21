ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಲು ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣ: ಜೊಕೊವಿಚ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಟೆನಿಸ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಲಾರೆಸ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜೊಕೊವಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ' ಎಂದು ಜೊಕೊವಿಚ್ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>