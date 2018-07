ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ 

ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Captain @imVkohli calls it right at the toss. Elects to bowl first against England.#ENGvIND pic.twitter.com/q0FFnN3eJy — BCCI (@BCCI) July 12, 2018

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ 50ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲು ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.

‘ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಶತಕ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಸವಾಲು ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಳಗವನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಿದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ತುಂಬು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ತಂಡದ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಲಭಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೋನಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರನೇಯವರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರಬಹುದು.

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ವೇಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಬಳಗವು ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ಸೋಲಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಎದುರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ.

