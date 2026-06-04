ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಸರಣಿ

<p>ಟಾಂಟನ್ (ಬ್ರಿಟನ್, ಪಿಟಿಐ): ಅಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲದಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, 2–1ರಿಂದ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಶಾರ್ಲಿ ಡೀನ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 180 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ (36ಕ್ಕೆ2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 38 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ಅಲೀಸ್ (82; 43ಎ) ಹಾಗೂ ಹೀದರ್ (ಔಟಾಗದೇ 70; 42ಎ) ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 137 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಡೀನ್ ಪಡೆ 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 184 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಅಲೀಸ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಹಾಗೂ ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 180 (ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 32, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 56, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 32; ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ 36ಕ್ಕೆ2). ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 184 (ಅಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ 82, ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಔಟಾಗದೇ 70; ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ 31ಕ್ಕೆ2, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 40ಕ್ಕೆ2).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-4-1906657670</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>