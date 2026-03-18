ವರುಣ್–ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಡಿಗಾಗಿ ಈಡನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ: ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಸಲಹೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು 'ದುಬಾರಿ'ಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಜೋಡಿಯು ಮೋಡಿ ತೋರಿಸಲು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು. ಅವರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡುವಂತಹ ಪಿಚ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲರು' ಎಂದು ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅವರು 'ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್' ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹೋದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದೇ 29ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.

'ಅಜಿಂಕ್ಯ ಅವರು ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಆಡಬಾರದು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಅವರು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂತರದ ಕ್ರಮಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.