<p><strong>ಲಾಹೋರ್:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್(ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ಗೆ ನಿಷೇಧದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಭಾನುವಾರ(ಮಾ.29) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 129 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರು ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ಗಳು 5 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮನವಿಯಂತೆ ಹೊಸ ಚೆಂಡು ನೀಡಲಾಯಿತು. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರೋಶನ್ ಮಹಾನಾಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಫಖರ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ, ಸೋಮವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 30) ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಇನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2018ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು. </p>