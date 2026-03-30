ಗುವಾಹಟಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.

128 ರನ್ ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (52 ರನ್, 17ಎ, 4X4, 6X5) ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 13 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಪರ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವೈಭವ್ 15 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು RR ತಂಡದ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಯಿತು.

2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 17 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಇದುವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.