<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಡೇವಿಡ್ ಪೇನ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್, 14 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಒಟ್ಟು 67 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (2025) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (2024) 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.