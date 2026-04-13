IPL 2026: ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್–ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ತಾಣ ಅದಲು ಬದಲು

ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯಗಳ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಡುವಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂದ್ಯ 26ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅದೇ ದಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಮೇ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ನಡುವಣ ಮರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಹಮದಾದಿನಲ್ಲಿ 7.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.