IPL Stats: ಹೈದರಾಬಾದ್ 86ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್, ಸತತ 5ನೇ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಮೇ 2026, 2:29 IST
ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 82 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಸತತ ಐದನೇ ಜಯ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಸುಂದರ್ ಮಿಂಚು
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 61 ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 50 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 
82
ಗುಜರಾತ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
86
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ರನ್
16
ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು
14
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಗೆಲುವು

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

