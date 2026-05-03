ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕೊನೆಯ ಓವರ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಐಪಿಎಲ್ನ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (24ಕ್ಕೆ 4), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (28ಕ್ಕೆ 2) ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (22ಕ್ಕೆ 2) ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 163 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (57, 29 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ (40;31ಎ) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (57;41ಎ) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (ಔಟಾಗದೇ 40;23ಎ) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೋಲು.

ಗುಜರಾತ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ (5) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (26;22) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 53 (40ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಬಟ್ಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ವೈಶಾಖ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮುರಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು (15) ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಯಿ ಕೂಡಾ ಔಟಾದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೇಗಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು (8.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ) 47 ರನ್ಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 79 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು.

ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಶೆಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತರು. ಅವರು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನೆತ್ತಿದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗೆ 26 ರನ್ (6,6,4,4,6) ಹೆಕ್ಕಿದರು. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಮೊತ್ತ 126 ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಬಾಡ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ಸ್ಕೋರುಗಳು:

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 163 (ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ 57, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 40; ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 28ಕ್ಕೆ2, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ 22ಕ್ಕೆ2, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 24ಕ್ಕೆ4).

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್: 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 167 (ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 57, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 26, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಔಟಾಗದೇ 40; ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 24ಕ್ಕೆ 2, ವೈಶಾಖ ವಿಜಯಕ