ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಕಾ ಸರಣಿ ರದ್ದು

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ 13ರಂದು ಆರಂಭವಾಬೇಕಿದ್ದ ಮೂರು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನುಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದೇ 13, 15 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು 20, 22 ಮತ್ತು 25ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.</p>