ಬಾರ್ಡರ್‌–ಗಾವಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರ್ಡರ್–ಗಾವಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಪುರುಷರ ತಂಡದ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಒಟ್ಟು 17 ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ 22 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ತವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 2002ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 21 ರಂದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಗುವಾಹಟಿಯನ್ನು ಉಳಿದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ತಾಣಗಳು ಸರದಿಯ (ರೊಟೇಷನ್) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿವೆ.

ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದೆ ಏಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಆತಿಥ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಬಿ) ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಂಸಿಎ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತಳೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

1ನೇ ಪಂದ್ಯ; ತಿರುವನಂಪುರ; ಸೆ. 27
2ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಗುವಾಹಟಿ; ಸೆ. 30
3ನೇ ಪಂದ್ಯ; ನವಚಂಡೀಗಢ; ಅ. 3

ಟಿ20 ಸರಣಿ

1ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಲಖನೌ; ಅ. 6
2ನೇ ಪಂದ್ಯ; ರಾಂಚಿ; ಅ. 9
3ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಇಂದೋರ್; ಅ. 11
4ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಹೈದರಾಬಾದ್; ಅ. 14
5ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಬೆಂಗಳೂರು; ಅ. 17

ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

1ನೇ ಪಂದ್ಯ; ದೆಹಲಿ; ಡಿ. 13
2ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಬೆಂಗಳೂರು; ಡಿ. 16
3ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಅಹಮದಾಬಾದ್; ಡಿ. 19

ಟಿ20 ಸರಣಿ

1ನೇ ಪಂದ್ಯ; ರಾಜಕೋಟ್; ಡಿ 22
2ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಕಟಕ್; ಡಿ 24
3ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಪುಣೆ; ಡಿ 27

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ (2027)

1ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಕೋಲ್ಕತ್ತ; ಜ.3
2ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಹೈದರಾಬಾದ್; ಜ. 6
3ನೇ ಪಂದ್ಯ; ಮುಂ