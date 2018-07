ನವದೆಹಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ‘ಹಾಲ್‌ ಆಫ್‌ ಫೇಮ್‌’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ದ್ರಾವಿಡ್‌ಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.

ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ್‌ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪಿಲ್‌ ದೇವ್‌ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಸುನಿಲ್‌ ಗಾವಸ್ಕರ್‌, ಬಿಷನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬೇಡಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಹಾಲ್‌ ಆಫ್‌ ಫೇಮ್‌’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌, ಕ್ಲೇರ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಡೇವ್‌ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್‌ನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Although coaching commitments mean Rahul couldn't be here tonight, he has sent this brief message from India as he takes his place among cricket's all-time greats #ICCHallofFame pic.twitter.com/uRSHHurKIc

— ICC (@ICC) July 1, 2018