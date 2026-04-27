AAP ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ 2007ರ ಟಿ20 ಹಾಗೂ 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p> <strong>ಬಂಗಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಬಹು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ನುಣುಪಾದ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳವರೆಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಫರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಗ ಪಡೆದು, 2010ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮನೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಭಜನ್, ‘ ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಂಗಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಾಂಗಣವು ತೆಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವಿದೆ. ’ನಾವು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹರ್ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳಿವೆ. ‘ಈ ಕೋಣೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಿನವಿಡೀ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗೀತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಪಾಟು ಇದೆ. ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ. ಅದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಟೆರೇಸ್, ಥಿಯೇಟರ್, ಉದ್ಯಾನ</strong></p><p>ಬಂಗಲೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೋಫಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಂಗಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>