ಶನಿವಾರ, 2 ಮೇ 2026
ವಿಡಿಯೊ: ಧೋನಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್, ‘ಮಹಿ ಭಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಮೇ 2026, 6:52 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಸಿಎಸ್‌ಕೆ-ಮುಂಬೈ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
• ತಂಡಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
• ಧೋನಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಧೋನಿ, ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ தீவிர ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
• ಹಾರ್ದಿಕ್-ಧೋನಿ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ 'ಮಹಿ ಭಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
• ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ನಡುವಿನ ಈ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೇ 2
ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
9ನೇ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನ
7ನೇ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನ
8
ಚೆನ್ನೈ ಆಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
MS DhoniHardik PandyaIndian cricketerIPL 2026

