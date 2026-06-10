ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 9:19 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 9:19 IST
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ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಲಭ್ಯತೆ
ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
• ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
• ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
• ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
• ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಲಖನೌ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
3
ಒಟ್ಟು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
3 ವಾರಗಳು
ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ
10 ಓವರ್
ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ
ಮೇ 24
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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