‘ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್’ ಗೇಲ್‌ RCB ಸೇರಿದ್ದೇಗೆ: ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೈಕಲ್ ವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, '2011ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ಐಪಿಎಲ್ ತೊರೆದು ಲಂಡನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು 'ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಗೇಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು... ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡವೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಗೇಲ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು...</h2><p>ಗೇಲ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಎಂಬಂತೆ, ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಡರ್ಕ್ ನ್ಯಾನಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>'ನಾನು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಗೇಲ್) ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು (ಮಲ್ಯ), ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೇಲ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಗೇಲ್ ಜತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 'ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ತೋರಿಸು' ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಹವಾ....</h2><p>ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು 2011ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಏಳು ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p><p>2011ರಲ್ಲಿ 608 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋತಿತ್ತು.</p><p>2013ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೇಲ್ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p>