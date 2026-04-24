IPL 2026: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸೋಲು ಪ್ಲೇ– ಆಫ್ನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ103 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ –0.736ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅರ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 4ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವೆ. ಈ 4 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ.

ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ 16 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉಳಿದಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಮುಂಬೈ ಬಳಗದ ಮೇಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರನ್–ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

1. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜಯ – 11 ಅಂಕ
2. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜಯ – 10 ಅಂಕ
3. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು: 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯ – 8 ಅಂಕ
4. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯ – 8 ಅಂಕ
5. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜಯ – 6 ಅಂಕ
6. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜಯ – 6 ಅಂಕ
7. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್: 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜಯ – 6 ಅಂಕ
8. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಜಯ – 4 ಅಂಕ
9. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಜಯ – 4 ಅಂಕ
10. ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್: 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಜಯ – 2 ಅಂಕ

* ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.