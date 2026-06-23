<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ ಘರ್ಜಿಸಿದ ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ( ಔಟಾಗದೆ 60, 41 ಎ, 4X2, 6X4 ) ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಹಾ (57 ರನ್, 37 ಎ, 4X4, 6X3) ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೋಮವಾರದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>162 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತೇಶ್ (0) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಕ್ರೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಹಾ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟವಾಡಿ, ನಂತರ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಜೊತೆ 49 ರನ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ತಹಾ ಜೋಡಿ 72 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು. ತಹಾ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅನೀಶ್ವರ್ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ಪರ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ (44) ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಯು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 47 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 74 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿತು. 11ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೆ.ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (27) ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್. ಲಂಕೇಶ್ (16) 44 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ ಕೇವಲ 25 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ವೇಗಿ ಎಲ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ 3 ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> <br>ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್: 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 161 ( ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ 44, ಎಸ್.ಯು. ಕಾರ್ತಿಕ್ 35, ಕೆ.ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 27. ಎಲ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ 14ಕ್ಕೆ 3, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ 25ಕ್ಕೆ 3, ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ 38ಕ್ಕೆ 2)</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್: 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 162 ( ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ಔಟಾಗದೆ 60, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಹಾ 57, ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ 18. ಮಾಧವ್ ಬಜಾಜ್ 27ಕ್ಕೆ 2)</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ</strong>: ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>