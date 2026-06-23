ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಟೈಗರ್ಸ್‌ಗೆ ಮಣಿದ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಅನೀಶ್ವರ್‌, ತಾಹಾ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸೊಬಗು
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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Cricket

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