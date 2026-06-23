ಅಮ್ಮನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

<p>ದುಬೈ(ಪಿಟಿಐ): ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸವಾನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 16 ವಾರಗಳ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ‘ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್’ (ರೆಡಿ, ರಿವೀವ್, ರಿಸ್ಟೋರ್, ರಿಕಂಡಿಷನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ ) ಚೌಕಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಯಿಯು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ತಾಯ್ತತನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತಲೂ ಗಮನ ವಹಿಸುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫಿಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-4-192219869</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>