ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ 25ರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು (ಐಸಿಸಿ) ಮುಂದೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 25ರಿಂದ 27ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯ್ ಶಾ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಚನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸಭೆಯ ಅಜೆಂಡಾ (ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ) ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>