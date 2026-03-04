<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಐಸಿಸಿಯು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<h2>ತಂಡ ಇಂತಿದೆ: </h2>.<p>ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಸಾಹೀಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಝರಬಾನಿ, ಶಾಡ್ಲೆ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವಿಕ್ (12ನೇ ಆಟಗಾರ). </p>