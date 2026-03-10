T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕರಂ ನಾಯಕ; ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ತಂಡ </strong></p><p><strong>ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)</strong></p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2 ಶತಕ ಸಹಿತ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 76.60 ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಭಾರತ)</strong> </p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 321 ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 80.25 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ಭಾರತ)</strong></p><p>ಆರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆಡಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 317 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ (ನಾಯಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)</strong></p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿಯು ಈ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 286 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಭಾರತ)</strong></p><p>ಭಾರತ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 217 ರನ್ ಹಾಗೂ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p> <strong>ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್</strong>)</p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಮತ್ತು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)</strong></p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 141 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ)</strong></p><p>ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6.21ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)</strong></p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7.19ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)</strong></p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 8.15ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)</strong></p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7.88ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಶಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಾಲ್ವಿಕ್ ( 12 ನೇ ಆಟಗಾರ, ಅಮೆರಿಕ)</strong></p><p>ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.80 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಶಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಾಲ್ವಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗ:</strong> ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ (ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ಶಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಾಲ್ವಿಕ್ ( 12 ನೇ ಆಟಗಾರ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>