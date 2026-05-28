<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ವರು, ಜೂನ್ 12ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುವ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ–ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು 18 ಮಂದಿ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗಾಯತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ವೃಂದಾ ರಾಠಿ ಮತ್ತು ಜನನಿ ಎನ್. ಅವರು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇರುವ ಸಮಿತಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದು, ಆಟದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಐಸಿಸಿಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಲೇರ್ ಪೊಲೊಸಾಕ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು 22 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕಿಮ್ ಕಾಟನ್ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>