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IND vs AFG: 400 ರನ್ ಸಾಧನೆ, ಗಿಲ್-ಇಶಾನ್ ಶತಕ, ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 14:29 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 14:29 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs AFG: ಗಿಲ್, ಇಶಾನ್ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರತ 402ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್
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