IND vs AFG: 400 ರನ್ ಸಾಧನೆ, ಗಿಲ್-ಇಶಾನ್ ಶತಕ, ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 400 ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಸಲ ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 418 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬುಧವಾರ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (154) ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (125) ಅಮೋಘ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 402 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. </p><p><strong>'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 14,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು...</strong></p><p>'ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p><strong>'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:</strong></p><ul><li><p>ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: 21,999</p></li><li><p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 16,447</p></li><li><p>ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ: 15,622</p></li><li><p>ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್: 15,271</p></li><li><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 14,000</p></li></ul><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 7,000 ರನ್ ಸಾಧನೆ...</strong></p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 7,000 ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 110 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಹಾಗೂ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 140 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (173 ಇನಿಂಗ್ಸ್) 46.24ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7,029 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಶತಕ ಹಾಗೂ 29 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. </p><p><strong>ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ 3,000 ರನ್...</strong></p><p>ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 3,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ 78 ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ (72 ಇನಿಂಗ್ಸ್) 45.68ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,015 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕ ಹಾಗೂ 23 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p><p>ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (62 ಇನಿಂಗ್ಸ್) ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಇಶಾನ್ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ...</strong></p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ (14 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. </p><p><strong>ದ್ವಿಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ...</strong></p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 224 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. 35.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 300 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು. </p>.IND vs AFG: ಗಿಲ್, ಇಶಾನ್ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರತ 402ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್.ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ 'ಎ'.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>