ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

India vs Afghanistan: ರಾಹುಲ್–ಗಿಲ್ ಶತಕ ಭರಾಟೆ; ಮೊದಲ ದಿನ ರನ್‌ ಹೊಳೆ

ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್: ಎದ್ದುಕಂಡ ಅಫ್ಗನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ
ಮಧು ಜವಳಿ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 1:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
IndiaCricketAfghanistanTest cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT