India vs Afghanistan: ರಾಹುಲ್–ಗಿಲ್ ಶತಕ ಭರಾಟೆ; ಮೊದಲ ದಿನ ರನ್‌ ಹೊಳೆ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಹದಿನಾರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ಜಿಯಾ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಸೆತವು ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚು ಸವರಿ ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಶಬ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ನಂತರದ ಟಿ.ವಿ. ರಿಪ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ನೀಕೊ ಮೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚು ಸವರಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಫ್ಗನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ (100,165ಎ, 4X11) ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (81; 104ಎ, 4X13) ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 139 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 12ನೇ ಶತಕ. </p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ ಶತಕ (ಅಜೇಯ 103; 143ಎ, 4X11, 6X1) ಕೂಡ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 85 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 50) ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (24 ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ತಾವು ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 10 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟಾದಾಗ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>.<p><strong>ಶುಭಮನ್ ಶತಕ:</strong> ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 143 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಂದ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ ದಿಟ್ಟ ಆಟವೂ ಇಣುಕಿತ್ತು. ಅವರು ಹೊಡೆದ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಮುರಿಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅಫ್ಗನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಿಂಚಿದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ತಡೆಯಲು ಡೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. </p>.<p>ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲವು ನಿಕಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಔದಾರ್ಯವು ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. </p>.<p>ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಗನ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್</strong></p>.<p><strong>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಭಾರತ: 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 368 (85 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ)</strong></p><p>ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸಿ ಅಫ್ಸರ್ ಬಿ ಸಲೀಮ್ 24 (32ಎ, 4x5)</p><p>ರಾಹುಲ್ ಸಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಬಿ ರೆಹಮಾನ್ 100 (165ಎ, 4x11)</p><p>ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿ ಅಫ್ಸರ್ ಬಿ ಸಲೀಮ್ 81 (104ಎ, 4x13)</p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಔಟಾಗದೇ 103 (143ಎ, 4x11, 6x1)</p><p>ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಔಟಾಗದೇ 50 (70ಎ, 4x2, 6x3)</p><p>ಇತರೆ: 10 (ಲೆಗ್ಬೈ 5, ನೋಬಾಲ್ 4, ವೈಡ್ 1)</p><p>ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: 1-41 (ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, 11.6), 2-180 (ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, 42.4), 3-247 (ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, 60.2)</p><p>ಬೌಲಿಂಗ್: ಝೀಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ 15–2–61–1; ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ 14–3–42–0; ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ 13–1–67–2; ನಾಂಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೊಟೆ 20–0–95–0; ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ 6–0–37–0; ಹಷ್ಮತ್ಉಲ್ಲಾ ಶಹೀದಿ 17–0–61–0</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>