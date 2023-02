IND vs AUS: ಶತಕದತ್ತ ರೋಹಿತ್; 2ನೇ ದಿನದ ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ 151/3

ನಾಗಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದರ್ಭ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 52 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 26 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

Lunch on Day 2 of the 1st Test.

Captain @ImRo45 going strong on 85* with Virat Kohli 12* #TeamIndia 151/3, trail by 26 runs.

