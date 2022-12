IND vs BAN 1st Test: ಸಿರಾಜ್, ಕುಲದೀಪ್ ಮಿಂಚು; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ

ಚಿತ್ತೋಗ್ರಾಮ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (14ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್) ಹಾಗೂ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (33ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್) ನಿಖರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ 404 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 44 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 271 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕುಲದೀಪ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪಾಲಾಯಿತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮುಶ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಂ (28), ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (24), ಜಕೀರ್ ಹಸನ್ (20), ನುರುಲ್ ಹಸನ್ (16) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ 16 ಹಾಗೂ ಇಬಾದತ್ ಹೊಸೈನ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

