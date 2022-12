IND vs BAN 1st Test | ಬಾಂಗ್ಲಾ 150ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಕೇವಲ 150 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, 254ರನ್‌ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಅನುಭವಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (90), ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (86), ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್‌ (58) ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ (40) ಅವರ ಉಪಯಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ 404 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ತೈಚುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮೆಹದಿ ಹಸನ್‌ ಮಿರಾಜ್‌ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಎಬಾದತ್‌ ಹೊಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿದ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯರು, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳೆದುರು ನಿರುತ್ತರರಾದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 44 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಡೆ, ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 17 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.

ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌–ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮುಷ್ಫಿಕುರ್‌ ರಹೀಂ 28 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಐದು ಮಂದಿ ಎರಡಂಕಿಯ ರನ್‌ ಸಹ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

