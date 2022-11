ಭಾರತ Vs ಬಾಂಗ್ಲಾ: ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ನೂರುಲ್‌ ಹಸನ್‌ 'ಫೇಕ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌' ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕ್ವರ್ಥ್‌ ಲೂಯಿಸ್‌ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 5 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.

ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಡುವೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೈದಾನ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಾದಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ನೂರುಲ್‌ ಹಸನ್‌ ಮಾಡಿರುವ 'ಫೇಕ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌' (ನಕಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ) ಆರೋಪ ತೀವ್ರ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #FakeFielding ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

'ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ 'ಫೇಕ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌'ಅನ್ನು ಅಂಪೈರ್‌ ಗಮನಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ರನ್‌ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು' ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೈದಾನ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 'ನಕಲಿ ಎಸೆತ' ಒಂದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ರನ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಯಿತು' ಎಂದು ನೂರುಲ್‌ ಹಸನ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ

'ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 'ಫೇಕ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‍‌' ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ವರೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ. ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಕುಳಿತರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

So, for my friends in Bangladesh, please don't look at fake fielding or wet conditions as a reason for not reaching the target. If one of the batters had stayed till the end, Bangladesh could have won it. We are all guilty of it....when we search for excuses, we don't grow.

