IND vs ENG: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ, ಮಳೆ ಅಡಚಣೆ

ಎಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್: ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು 20.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (17) ಹಾಗೂ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (13) ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿನ್ನಡೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

Early Lunch has been taken.#TeamIndia 53/2 at Lunch on Day 1 https://t.co/xOyMtKJzWm #ENGvIND

Weather permitting, second session to restart at 12.48 PM local time (5.18 PM IST) pic.twitter.com/Xmxv2QIYRq

— BCCI (@BCCI) July 1, 2022