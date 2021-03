IND vs ENG: ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ; ನಟರಾಜನ್ ಇನ್; ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್

ಪುಣೆ: ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಟಾಸ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 1–1ರಿಂದ ಸಮಬಲವಾಗಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ ಇವೆ.

ನಟರಾಜನ್ ಇನ್...

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂಗರಸು ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಟಾಮ್ ಕರನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



Toss Update:

England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the third @Paytm #INDvENG ODI.

Follow the match 👉 https://t.co/wIhEfE5PDR pic.twitter.com/AxDtLzCB8T

— BCCI (@BCCI) March 28, 2021