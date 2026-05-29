ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ | ಜೆಮಿಮಾ, ಯಷ್ಟಿಕಾ ಅರ್ಧಶತಕ: ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ಶುಭಾರಂಭ

ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ (ಯುಕೆ): ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಳಿಕ ವೇಗಿ ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವೇಗಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಂದಾನ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್' ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (2) ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಷ್ಟಿಕಾ (54;40ಎ) ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ (69;40ಎ) ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (22;13ಎ) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ನಂದನಿ (34ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ (24ಕ್ಕೆ 2) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ (67;48ಎ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 188 (ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ 69, ಯಷ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 54, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 22; ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ 34ಕ್ಕೆ 3). ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 150 (ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ 67, ಹೀದರ್ ನೈಟ್ 21; ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ 34ಕ್ಕೆ 3, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 24ಕ್ಕೆ 2).