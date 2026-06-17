<p><strong>ದಂಬುಲ್ಲಾ:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ಥಾನ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 319 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಪರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯಾ (58), ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (59) ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ (58) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (38), ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (30), ವಿಪ್ರಾಜ್ ನಿಗಂ (30) ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು (ಅಜೇಯ 21) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. </p><p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅಫ್ಗನ್ 'ಎ' ತಂಡವು 36.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 218 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಹೀರ್ ಶಾ 57 ಹಾಗೂ ಫೈಸಲ್ ಶಿನೊಜಾದಾ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p><strong>ಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತ 'ಎ'...</strong></p><p>ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ತಂಡವು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (+0.797) ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದೀಗ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ಹಾಗೂ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ 'ಎ' ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>