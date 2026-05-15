ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋಣ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಡಂಬುಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ (ಜೂನ್ 9 ಮತ್ತು 15) ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಎ (ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 17) ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಡಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ನಂತರ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಜೊತೆ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಎರಡು 'ಟೆಸ್ಟ್' ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 23. ಮೂವರಷ್ಟೇ– ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್– 25 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್) ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅನ್ಷುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ (ಟೆಸ್ಟ್), ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಮೊದಲು ಸಹ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ಉಪ ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಂ, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅನ್ಷುಲ್ ಕಂಬೋಜ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>