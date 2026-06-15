<p><strong>ದಂಬುಲ್ಲಾ:</strong> ಶ್ರೀಲಂಕಾ ‘ಎ’ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. </p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್(11 ರನ್: 13 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ(21 ರನ್: 14 ಎಸೆತ) ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್(37 ರನ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (23 ರನ್) ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 143 ರನ್ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜೆ (72 ರನ್: 66 ಎಸೆತ), ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ (51 ರನ್: 49 ಎಸೆತ) ಆಸರೆಯಾದರು. </p><p>ಭಾರತ ‘ಎ‘ ತಂಡವು 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 265 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. </p><p>266 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ (93 ರನ್: 113 ಎಸೆತ) ಆಸರೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. </p><p>ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ‘ಎ’, 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾದರು. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. </p><p>ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>