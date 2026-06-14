IND vs AFG | ಗುರ್ನೂರ್, ಹರ್ಷ್ ಬಿಗು ದಾಳಿಗೆ ಒಲಿಗೆ ಜಯ: ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ</strong>: ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ರೆಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಸೊಗಸಾದ ಶತಕವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇರುವ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 25–25 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಔಟಾಗದೇ 84) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 22.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ (4.5–0–27–3) ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. </p>.<p>‘ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ (ಮುಲ್ಲನಪುರ) ನಂತರ ನಾನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಚಲನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಎಸೆತವೊಂದನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆತ್ತಿದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಹಷ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಶಹೀದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 116 (66ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷ ದುಬೆ (47ಕ್ಕೆ3) ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ತುಸು ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 70 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟುವತ್ತ ಚಿತ್ತನೆಟ್ಟಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (39ರನ್) ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಅವರು ಮುರಿಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>