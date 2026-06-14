ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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IND vs AFG | ಗುರ್ನೂರ್, ಹರ್ಷ್ ಬಿಗು ದಾಳಿಗೆ ಒಲಿಗೆ ಜಯ: ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:30 IST
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ಭಾರತದ ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ 
ಭಾರತದ ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ 
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ 
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ 
Cricket

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