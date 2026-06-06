ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್; ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ</strong>: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪೆಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p><p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಂಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೋಟೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: 1 ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, 2 ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, 3 ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್, 4 ರಹಮತ್ ಷಾ, 5 ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ (ನಾಯಕ), 6 ಅಫ್ಸರ್ ಝಜೈ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), 7 ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, 8 ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್, 9 ನಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೋಟೆ 10 ಝಿಯಾಯೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ 11 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ</p><p>ಭಾರತ ತಂಡ: 1 ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, 2 ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, 3 ಬಿ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, 4 ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), 5 ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), 6 ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, 7 ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, 8 ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, 9 ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, 10 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, 11 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>