ಭವಿಷ್ಯದ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ‘ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಕಲ್ಚರ್) ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್) ಇದೆ’ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆ ಮಾತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾಣವು ತಲೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಆ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ 31ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಈಗ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಎಸ್. ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 16ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. </p>.<p>ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮುಲ್ಲನಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರುವುದು ಅನುಮಾನ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ) ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡ್ಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲಿದೆ. </p>.<p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಳಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸದ್ಯ ನಾಯರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. </p>.<p>ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಬಹುದು. </p>.<p>ಹಷ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಶಹೀದಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಸೋಲು, ಗೆಲುವುಗಳಾಚೆ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು ಗಿಲ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಕೂತೂಹಲದ ಸಂಗತಿ. </p>.<p> <strong>ತಂಡಗಳು.... </strong></p><p><strong>ಭಾರತ:</strong> ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ) ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಉಪನಾಯಕ) ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಧ್ರುವ ಜುರೇಲ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್) ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್. </p><p><strong>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ:</strong> ಹಷ್ಮತ್ಉಲ್ಲಾ ಶಹೀದಿ (ನಾಯಕ) ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ರೆಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ರೆಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಅಫ್ಸರ್ ಝಝೈ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್) ಇಕ್ರಂ ಅಲಿಖಿಲ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್) ಸಾದಿಕ್ಉಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ರೆಹಮತ್ ಶಾ ಅಜ್ಮತ್ ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್ ನಾಂಗೆಯಾಲಿಯಾ ಖರೊಟೆ ಬಿಲಾಲ್ ಸಮಿ ಖೈಸ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಝೀಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್. </p><p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</strong> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>